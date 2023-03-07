Бої за Бахмут: аналітики ISW прогнозують серйозні втрати для агресорки Росії

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що агресорка Російська Федерація може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за Бахмут Донецької області. Разом з тим поки ворогові не вдасться оточити місто без значних втрат зі свого боку.

Про це повідомили у новому звіті ISW.

Цьому сприятиме невигідне положення армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів.

Аналітики зауважують, що ескалація бойових дій під Бахмутом може знищити найефективніші частини військ РФ, а також найманців "Вагнера". Російському Міноборони буде складно знайти заміну тим силам, які РФ втратить у зіткненнях з українськими Збройними силами на цій ділянці фронту.

"Можливість завдати шкоди елітним частинам групи "Вагнер" разом з іншими елітними підрозділами в умовах ведення міських боїв є досить ймовірною для України", - йдеться у звіті.

В ISW вважають, що що військовому командуванню РФ задля досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або щобільше - відмовитися від зусиль взяти українське місто.

Бої за Бахмут

Напередодні, 6 березня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, була доповідь щодо ситуації в Бахмуті. Генерал Олександр Сирський і головнокомандувач Валерій Залужний вважають, що варто від міста не відходити й посилюватися. Позиція була одноголосно підтримана Ставкою.

CNN із посиланням на представника НАТО пише, що окупанти в боях за Бахмут втрачають у п’ять разів більше військових, ніж Україна. Чиновник Альянсу на умовах анонімності уточнив, що співвідношення втрат п’ять до одного ґрунтується на розвідувальних даних.

Наразі з Бахмута немає масового відведення українських військ. Втім, відбуваються планові ротації. Оборонці міста змінюють позиції.

Також Міністерство оборони Великої Британії у своєму звіті наголошує, що Україна укріплює Бахмут елітними підрозділами ЗСУ. Адже оборона міста зазнає все більш серйозного тиску.

Читайте також:

Зеленський за 6 березня: Героям слава - правда про Бахмут