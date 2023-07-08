Бої за Бахмут: британська розвідка описала невтішне становище росіян у місті

У Бахмуті тривають інтенсивні бої.
Збройні сили України продовжують успішні наступальні дії у Бахмуті Донецької області. Натомість армія РФ стикається із низьким бойовим духом та навряд чи має резерви, щоб утримувати населений пункт.
Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Британії.
Після нетривалого затишшя Бахмут знову став місцем, де тривають найінтенсивніші бої на фронті. Українські війська просуваються як на північ, так і на південь від міста.
"Російські захисники, найімовірніше, потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію", – кажуть у британській розвідці.
Водночас у Москві вважають "політично неприйнятним" рішення щодо відступу від Бахмута, оскільки місто має символічну вагу, зокрема, це один з нечисленних здобутків окупаційної армії за останній рік війни.
"Однак, дуже ймовірно, що у РФ є небагато додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектору", - йдеться у повідомленні.
Ситуація у Бахмуті
В ISW кажуть, що українські війська досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. І продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох інших ділянках фронту.
За словами військового експерта, росіяни на цьому напрямку здаються в полон або втікають.
Напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео просування українських військ на Бахмутському напрямку.
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