Бої за Бахмут: британська розвідка описала невтішне становище росіян у місті

Збройні сили України продовжують успішні наступальні дії у Бахмуті Донецької області. Натомість армія РФ стикається із низьким бойовим духом та навряд чи має резерви, щоб утримувати населений пункт.

Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Британії.

Після нетривалого затишшя Бахмут знову став місцем, де тривають найінтенсивніші бої на фронті. Українські війська просуваються як на північ, так і на південь від міста.

"Російські захисники, найімовірніше, потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію", – кажуть у британській розвідці.

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Водночас у Москві вважають "політично неприйнятним" рішення щодо відступу від Бахмута, оскільки місто має символічну вагу, зокрема, це один з нечисленних здобутків окупаційної армії за останній рік війни.

"Однак, дуже ймовірно, що у РФ є небагато додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектору", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Бахмуті

В ISW кажуть, що українські війська досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. І продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох інших ділянках фронту.

За словами військового експерта, росіяни на цьому напрямку здаються в полон або втікають.

Напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео просування українських військ на Бахмутському напрямку.

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