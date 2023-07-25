Бої за Бахмут: Череватий пояснив, чому наступ на північ міста повільніший, ніж на півдні

Українські військові продовжують просуватися на північ від Бахмута, проте значно повільніше, ніж на півдні. Це пов'язано з певними природними перешкоди та кращою підготовкою ворога.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"На північ від Бахмута ворог краще підготовлений. Там є й природні певні, в тому числі водні перешкоди, ми зараз все не можемо розкривати. Але робота там теж триває і з часом її буде видно, не дивлячись на те, що ворог готує все, щоб уповільнити наш рух", - сказав Череватий.

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Також за його словами, просування ЗСУ на північ від Бахмута відбувається. Наразі тривають певні підготовчі заходи, які "дадуть про себе знати дещо згодом".

Нагадаємо, що Сили оборони вибили окупаційні війська з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку.

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