Бої за Бахмут і Авдіївку: що відбувається в найгарячіших точках фронту (подробиці і карта)

Армія Росії продовжує наступати в Донецькій області, намагаючись виконати наказ Володимира Путіна про захоплення всього Донбасу. Окрім міста Бахмут, яке окупанти штурмують вже багато місяців, місцем найінтенсивніших бойових дій називають Авдіївку. Російські війська і найманці ПВК "Вагнер" зазнали великих втрат в лобових атаках, і тепер намагаються оточити захисників Бахмута і Авдіївки, відрізавши шляхи постачання. Окрім традиційних "м'ясних штурмів", ворог активно застосовує артилерію і авіацію.

Що сьогодні відбувається в найгарячіших точках фронту на Донбасі - ТСН.ua зібрав подробиці, коментарі військового командування та експертів.

Окупанти під Бахмутом "видихаються"

За даними Генерального штабу ЗСУ, армія РФ продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняється.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що в боях за Бахмут задіяні здебільшого найманці ПВК "Вагнер", які "втрачають значні сили та видихаються".

"Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом", - наголосив Сирський.

За даними розвідки Великої Британії, ЗСУ проводять успішні контратаки на Бахмутському напрямку. Наступ РФ втрачає колишню динаміку, проте загроза оточення міста із півночі та півдня все ще залишається. Наголошується, що днями ЗСУ провели локальну контратаку, яка має послабити тиск окупантів на маршрут постачання по трасі H32. Водночас, бої навколо центру міста тривають.

Фото: Deepstatemap

Президент України Володимир Зеленський 22 березня відвідав Бахмутський напрямок, подякував бійцям за хоробрість і вручив державні нагороди. Він пообіцяв окупантам відповідь на кожен удар по українських містах.

Тим часом, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин попередив міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що ЗСУ наприкінці березня готують широкомасштабний наступ у районі Бахмута і заявив про загрозу оточення своїх найманців.

Штурми Авдіївки

Навколо Авдіївки нині так само гаряче, як у Бахмуті. Українські військові кажуть про збільшення обстрілів і тиску на Авдіївку, зокрема з північного сходу та півдня. На околицях щоденно спалахують жорстокі піхотні протистояння, а саме місто окупанти розстрілюють з артилерії та авіації. Однак, як розповіли ТСН.ua спецпризначенці з підрозділу "Омега", говорити про оточення Авдіївки наразі підстав немає.

Ворожі бомбардувальники бояться підлітати близько і працють з дистанції - "тому виходять у них розвалені дитячі садки, школи, просто житлові будинки, вулиці, магазини", розповів військовослужбовець ОЗСП "Омега" "Бісмарк".

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що "близько 80% міста вже зруйновано", цілих будівель майже не залишилось. Барабаш розповів, що росіяни не можуть взяти місто в лобових атаках, авдіївська промзона є для них неприступною фортецею. Тому вони почали намагатися оточити Авдіївку з півночі і "потихеньку закидали тілами".

Також голова військової адміністрації повідомив, що евакуація людей з Авдіївки триває, але ділянка дороги, якою евакуюють людей, контролюється російськими військами, які "негайно відкривають вогонь".

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський каже, що Авдіївка перетворюється на "новий Бахмут". Окупанти намагаються оточити місто, зазнаючи великих втрат і використовуючи останні резерви.

"Атаки всі однотипні, ворог атакує з однієї і тієї ж самої посадки, дуже прогнозовано, і тому вдається нашим військовим боронити свої позиції", - пояснив Дмитрашківський.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли до висновку, що наступ на Авдіївку став помилковою спробою командування РФ відволікти українські сили від інших ділянок фронту. В ISW не спостерігають концентрації великих сил РФ на цьому напрямку і вважають, що окупанти не зможуть довго витримувати цей посилений темп. На думку американських експертів, весняний наступ РФ наближається до кульмінації, тому окупанти активізують зусилля, щоб досягти хоч незначних успіхів, перш ніж вони втратять ініціативу.

Чим відрізняється ситуація в Бахмуті та Авдіївці

Росіяни намагаються повторити в Авдіївці такий же сценарій, як у Бахмуті. Втім, вони не враховують, що ситуація у двох містах відрізняється, розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан "24 каналу".

За словами експерта, росіяни поставили собі завдання щонайменше у двох-трьох точках проводити наступальні дії всіма силами та засобами. Задля цього вони можуть перекинути на Бахмутський та Авдіївський напрямки частину військових з інших фронтів.

"Бахмут – це інформаційний капкан, в який вони самі потрапили. Його треба уже або взяти, або померти під ним. Тому вони звідти уже не відійдуть. А Авдіївка межує з Донецьком та Ясинуватою, по об'їзній дорозі між Донецьком і Макіївкою. Це небезпечний клин для росіян", - пояснив Світан.

За його словами, Авдіївку окупанти намагаються взяти майже однаковими оперативно-тактичними діями, а Бахмут – широким обхватом, оскільки це великий населений пункт.

"Саме тому в росіян нічого в Авдіївці не виходить. Вузька ширина фронту та малі групи, якими вони намагаються захопити місто, розбиваються нашими фланговими ударами. Це дуже просто зробити", – наголосив Світан.

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