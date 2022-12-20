"Бої за Бахмут не є безглуздими": західні аналітики - про те, чому для Росії та України це місто важливе

Західні аналітики вважають, що Бахмут має для Росії велике політичне значення, адже окупанти вже 5 місяців штурмують це місто, знищуючи його. Проте щодо військового значення, тут виникає багато сумнівів, адже ЗСУ могли б встигнути підготувати вигідніші позиції.

Про це пише Reuters.

Західні аналітики вважають, що якби росіяни здійснили прорив у Бахмуті, тоді я б це становило загрозу для Краматорська та Слов'янська Донецької області. Це також позбавило б Україну корисного перетину шляхів і залізниць. Але зараз Бахмут уже немає такого важливого значення, оскільки через постійні обстріли місто стоїть у руїнах.

"Якби Бахмут був захоплений, коли вони почали атаку в серпні, тоді це було б значним. Але все залежить від імпульсу", - вважає польський військовий аналітик Кондрат Музика.

Польський аналітик також вважає, що ЗСУ просто виснажують росіян, і це досить ефективно з точки зору живої сили та техніки.

За його словами, стратегічне значення Бахмута було зменшене через укріплення Україною прилеглої території в наступні місяці, що ускладнило для Росії можливість перетворити захоплення міста, якщо це станеться, на більш широкий прорив.

Експерт з російської армії в американському аналітичному центрі CNA Майкл Кофман сказав, що Москва воює за Бахмут через ресурси, які вже витратила на окупацію цього міста.

"Бої за Бахмут не є безглуздими, а стратегічно необґрунтованими для Росії, враховуючи слабкий наступальний потенціал і відсутність перспектив прориву, навіть якщо місто буде захоплене", - пояснив аналітик.

Британська розвідка вважає, що "захоплення Бахмута допомогла б підняти моральний дух, і Сергій Суровікін міг би похвалитися хоч якоюсь перемогою".

Експерти кажуть, що для України розрахунок в утриманні Бахмута частково полягає в тому, щоб отримати підтримку з боку західних країн, від постачання зброї яких Україна залежить. Також західні аналітики побоюються, що через втрату Україною Бахмута Захід може менше підтримувати Україну зброєю.

Бої за Бахмут

Бахмутський напрямок є одним із найскладнішим на фронті. Його постійно штурмують та обстрілюють російські окупанти, через що місто практично знищене.

20 грудня стало відомо, що Бахмут відвідав президент України Володимир Зеленський. Він вручив українським захисникам нагороди.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що навіть якщо теоретично припустити, що окупантам все ж вдасться захопити Бахмут, вони не зазнають успіху в подальшому просуванні до Слов’янська та Краматорська, хоча сподіваються на це.

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