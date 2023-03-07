Бої за Бахмут: РФ втратила до 30 тисяч окупантів – журналіст The Guardian

За інформацією джерел журналіста, битва за Бахмут "цілком може тривати ще місяць", проте також "українці можуть вирішити піти протягом тижня".

Росія втратила від 20 тис. до 30 тис. людей, намагаючись захопити Бахмут.

Про це повідомив журналіст The Guardian Ден Саббах у Twitter із посиланням на заяву західних офіційних осіб.

За його словами, співвідношення числа вбитих і поранених у росіян "гірше ніж один до трьох".

"Жодної цифри втрат українських захисників не пропонується, окрім "менше, ніж..." — але інші говорять про п’ять вбитих росіян на одного українця і навіть більше. Важко оцінити в цьому пеклі на землі бойові дії", – зазначив журналіст.

Джерело Саббаха вважає, що битва за Бахмут "цілком може тривати ще місяць", проте також "українці можуть вирішити піти протягом тижня".

Нагадаємо, що 6 березня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті. Зеленський на Ставці прямо поставив запитання Залужному і Сирському, чи варто відступати з Бахмута. Генерали відповіли, що потрібно не відходити з Бахмута, а посилюватися у місті.

За інформацією німецького видання Bild, у Володимира Зеленського та Валерія Залужного були різні думки щодо дій ЗСУ в Бахмуті. Нібито Залужний кілька тижнів тому рекомендував подумати про вихід із Бахмута.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що у Бахмуті зараз спостерігається найвищий рівень напруженості.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Бахмут не перебуває в оточенні.

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