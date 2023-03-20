Бої за Бахмут: терорисит Гіркін спрогнозував ганебний результат для Росії

Терорист Гіркін знову спрогнозував генебний провал Росії у боях за Бахмут.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Цього разу російський терорист зазначив, що російські воєначальники можуть серйозно прорахуватися. Крім того, він провів паралелі між боями за Бахмут і Сталінградською битвою.

Зокрема Гіркін назвав бій за Бахмут "Сталінградською битвою навпаки". За його словами, під час боїв за Сталінград радянське військове командування зуміло нав'язати німецьким військам тривалий і безперспективний бій на виснаження, а саме готувалося до наступу. Німці тоді були впевнені, що зможуть відбити атаку.

Гіркін прогнозує, що сьогодні окупаційні воєначальники у боях за Бахмут можуть повторити допущені Вермахтом у кінці 1942 року помилки.

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Нагадаємо, напередодні російський терорист Ігор Стрєлков знову розкритикував дії окупаційних військ у Бахмуті. Зокрема, він прогнозує стратегічну поразку Росії.

Також терорист розповів, що російські загарбники провалили зимову кампанію в Україні. Зокрема, "вагнерівці" не змогли значно просунутися у Бахмуті.

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