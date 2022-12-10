Бої за Бахмут – в ЗСУ розповіли про нову тактику російських солдат

У Збройних силах України розповіли про дії російських загарбників на Донеччині.

На Донеччині точаться запеклі бої. Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речни Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Ворог використовує всі види артилерії, РСЗВ та авіацію.

"Ворог змінив тактику – замість використання ротно-батальйонних порядків створює штурмові загони та групи, і вже ці групи діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують, а інші їх прикривають вогнем. Ми вивчаємо цю тактику і на кожну таку військову отруту у нас є протиотрута", - розповів Череватий.

За його словами, цю тактику в першу чергу використовують так звані "вагнерівці", але також вона застосовується й іншими родами військ, які залучені до атак українських позицій.

"Загалом, щодо фронту – це зараз така цікава конфігурація, коли не можна сказати, що одна сторона в стані нападу, а інша – в глухій обороні. Зараз це динамічний процес, коли ми за змоги контратакуємо ворога і намагаємося їх вибити з позицій. І своєю чергою ворог де має перевагу і бачить, що може здійснити атаки – він це робить", - підсумував Череватий.

Він підкреслив, що ця війна в багато чому не схожа на попередні конфлікти.

Бої за Бахмут на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 грудня сказав, що росіяни перетворили Бахмут на випалені руїни. Ситуація на фронті залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі.

Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, якщо російські військові не захоплять Бахмут, Авдіївку і Вугледар Донецької області, то у їхнього південного угруповання можуть виникнути проблеми із забезпеченням.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупанти можуть залишити Донецьк, бо у місті величезна проблема з водопостачанням.

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