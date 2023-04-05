Бої за Бахмут: військовий розповів, яку частину міста контролюють ЗСУ

У Бахмуті Донецької області Збройні сили України продовжують утримувати західну частину міста, ворог змушений кидати в бій елітні частини десантників. Окупанти зазнають великих втрат, але ситуація залишається дуже складною.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк із позивним "Мамай".

"Тяжка боротьба за Бахмут, яка йде вже восьмий місяць. Противнику не вдалося взяти в оточення українське угруповання в Бахмуті, як він мріяв, перерізавши дорогу на Часів Яр через Хромове і дорогу на Костянтинівку в районі Іванівського. Оскільки противник зазнав невдачі в своїх операції, він у лобову пре на місто, має часткові успіхи у східній і центральній частині міста. Але колись найбільш заселена і забудована західна частина міста залишається під контролем Збройних сил України", - повідомив військовий.

За його словами, ситуація на фронті дуже важка, тому що ворог безлімітно використовує артилерію і авіацію:

"Спочатку зносить будівлі, потім закидає живою силою. Досить часто кидає в атаку своїх солдатів ще під час артилерійського обстрілу, тобто знищує своїх. Ворог розуміє, що захлинається його зимовий наступ, який ні до чого не призвів, крім знищення російського ударного угруповання".

Як зазначив Сиротюк, президенту РФ Володимиру Путіну сьогодні потрібні хоч якісь успіхи на фронті.

"Жодних успіхів війни більше, ніж за рік повномасштабного вторгнення, немає. Росіянам потрібно проводити чергову хвилю мобілізації, як би вони її не назвали. Бажання їхати в Україну немає ні в найманців, ні в регулярних солдатів. Всі розуміють, що це квиток в один бік. Настрій ми за перехватами бачимо, за розмовами з полоненими - вони розуміють, що їх просто кидають на забій. Всі розуміють, що лобові атаки, які за рік дозволяють просунутися на кілометр - це не те, про що говорив Путін. Останній наказ Путіна був - до кінця березня вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Поки що вони виходять на межі знищених громадських туалетів в районі Бахмута", - наголосив він.

Боєць ЗСУ розповів, що Росія вдається до "тактики піррових перемог":

"Вони колись говорили, що їхня армія ніколи не закінчується. Ми бачимо, що "вагнера" закінчуються. Зараз вони елітних десантників почали використовувати в "м'ясорубці". Ті війська, які вони тримали після відступу з Херсонщини як резерв, бо мріяли взимку наступати широким фронтом - сьогодні і їх знищують в районі Бахмута".

Проте, за словами Сиротюка, ситуація залишається дуже складною: "Бої дуже гарячі. Росія використовує перевагу, що вона взагалі не шкодує життя своїх солдатів".

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 3 квітня оголосив, що "юридично Бахмут взято", і оприлюднив відео з вивішуванням прапорів Росії і "Вагнера" на будівлі міської адміністрації.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський назвав заяву Пригожина фейком.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що "вагнерівці" встановлюють прапори на будівлях, яких давно вже не існує, зокрема, йдеться про будівлю міської адміністрації. Водночас, він визнав, що Бахмут залишається напрямком головного удару ворога.

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