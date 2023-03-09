Чи підтримують США Україну у тому, що ЗСУ тримають Бахмут, попри важкі бої: що кажуть у Зеленського

США повністю підтримують українське керівництво в тому, що Сили оборони не відступають і тримають Бахмут, що на Донеччині.

Про це сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання журналістки.

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"Буквально вчора в мене і генерала Залужного була розмова з Джейком Салліваном (радник президента США з нацбезпеки - ред.) і генералом Міллі (голова Об'єднаного комітету начальників штабів - ред.) Ще раз було наголошено, що в нас немає жодних розбіжностей із нашими партнерами щодо того, що ми тримаємо Бахмут. Вони про це знають і нас підтримують", - заявив він.

Бої за Бахмут

Бахмут Донецької області - найгарячіша точка фронту. Росіяни не полишають спроб оточити Бахмут, щоб потім вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Як повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, за минулу добу на Бахмутському напрямку було понад 120 обстрілів та 41 бойове зіткнення.

Окупанти посилили тиск на Бахмут. Росіяни підвезли підкріплення та атакують північні околиці міста. Вони обстрілюють артилерією саме місто, а на підступах прориваються диверсійними групами. Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський уточнив, що російські війська кидають у бій під Бахмутом найбільш боєздатні підрозділи. Зокрема, штурмові загони найманців ПВК "Вагнер".

Бахмут потрібно тримати: Сирський зробив гучну заяву