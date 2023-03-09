Бої за Бахмут: за добу на напрямку було понад 120 обстрілів та 41 бойове зіткнення

Бахмут в Донецькій області залишається головним напрямком удару агресорки Росії. Разом з тим у боях біля міста окупанти зазнають великих втрат.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий ефірі національного телемарафону.

За його словами, протягом минулої доби в районі Бахмута загинуло 127 російських солдатів, а 135 окупантів поранено. На цьому напрямку було 128 обстрілів та 41 бойове зіткнення.

"Тактика - малі піхотні групи "Вагнера". Вони мало використовують бронетехніку. Останнім часом посилилися атаки ВДВ та механізованих частин", - сказав Черевий.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення противник використав модернізовану техніку - таку як БТР-82, танки Т-72, Т-80 та Т-90, то тепер під Бахмутом є БМП-1 та танки Т-62, які давно були зняті з озброєння та не мають активного захисту.

Ситуація в Бахмуті

Командувач Сухопутними військами генерал-полковника Олександр Сирський каже, що російські війська кидають у бої під Бахмутом найбільше боєздатні підрозділи. Зокрема, штурмові загони найманців ПВК "Вагнера". Актуальність оборони міста з кожним днем тільки зростає, наголосив генерал.

За словами президента Володимира Зеленського, окупанти матимуть "відкритий шлях" для захоплення ключових міст на сході України, якщо захоплять Бахмут. Так, ворог піде далі – до Слов'янська і Краматорська.

Окупанти посилили тиск на Бахмут. Росіяни підвезли підкріплення та атакують північні околиці міста. Вони обстрілюють артилерією саме місто, а на підступах прориваються диверсійними групами,

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