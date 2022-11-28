Бої за Бахмут: ЗСУ показали, як тіла окупантів гниють в окопах (відео)

Підрозділи 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російських окупантів та зайняли одну з бойових позицій в районі Бахмута.

Про це інформує пресслужба ДШВ.

На кадрах видно, що в окопах лежать чотири тіла російських окупантів, які загинули під час успішної атаки українських єгерів. Захисники знищили загарбників та захопили їхні позиції.

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Раніше в МВС розповіли, що окупанти застеляють тілами землю і рухаються далі, відчайдушно намагаючись прорватися до Авдіївки і Бахмута.

Фото українських позицій під Бахмутом порівняли з умовами боїв Першої світової. Через погодні умови українським воїнам там дуже складно.

Боєць 93-ї бригади розповів, що біля Бахмута ситуація стає схожою на хроніки з Другої світової.

Військовий капелан Марк Купчененко повідомив, що у Бахмуті розгортаються пекельні бої, щодня відбуваються ворожі штурми.

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