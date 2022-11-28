Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бої за Бахмут: ЗСУ показали, як тіла окупантів гниють в окопах (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2425
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бої за Бахмут: ЗСУ показали, як тіла окупантів гниють в окопах (відео)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Мережі з'явилося моторошне відео з тілами російських окупантів у районі Бахмута Донецької області.

Підрозділи 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російських окупантів та зайняли одну з бойових позицій в районі Бахмута.

Про це інформує пресслужба ДШВ.

На кадрах видно, що в окопах лежать чотири тіла російських окупантів, які загинули під час успішної атаки українських єгерів. Захисники знищили загарбників та захопили їхні позиції.

Увага! Відео містить вміст чутливого характеру

Раніше в МВС розповіли, що окупанти застеляють тілами землю і рухаються далі, відчайдушно намагаючись прорватися до Авдіївки і Бахмута.

Фото українських позицій під Бахмутом порівняли з умовами боїв Першої світової. Через погодні умови українським воїнам там дуже складно.

Боєць 93-ї бригади розповів, що біля Бахмута ситуація стає схожою на хроніки з Другої світової.

Військовий капелан Марк Купчененко повідомив, що у Бахмуті розгортаються пекельні бої, щодня відбуваються ворожі штурми.

Герої: ексклюзивні історії з Бахмута, від яких холоне кров

Герої: ексклюзивні історії з Бахмута, від яких холоне кров

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2425
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація