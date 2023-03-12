Бої за Бахмут: ЗСУ знищили таку кількість окупантів, яких вистачило б для наступу на Київ – експерт

За словами експерта, ЗСУ знищили під Бахмутом до 50 тисяч російських військових.

Українські захисники знищили під Бахмутом таку кількість окупаційних військ, що цього вистачило б ворогові на наступальну операцію стратегічного рівня. Наприклад, повторний напад на Київ.

Про це заявив експерт видання Defense Express Іван Киричевський, інформує "Еспресо".

"50 тис. людей вбитими або пораненими і до 200 танків. Грубо кажучи, якби ці війська не знищили – то росіяни могли б їх використати для повторного наступу на Київ. Той успіх, який зараз закладається для планування контрнаступу, може бути несподівано більшим і швидшим, ніж зараз уявляється", – сказав експерт.

Киричевський називає відхід ЗСУ за річку Бахмутку планомірним.

"Створювати завищені очікування, що ми фронт стабілізували на декілька місяців і росіяни там не пройдуть – давайте не поспішати. З іншого боку, є всі підстави вважати, що росіяни застрягають там надовго і їх продовжать перемелювати. Те, що відбувається зараз дійсно впливає на успіх майбутнього контрнаступу. Є певна логіка, щоб війська були у переможному настрої перед командою "Вперед", варто не допустити важкої чутливої події. Поки буде можливість – Бахмут буде триматися організовано", – підсумував аналітик.

Ситуація у Бахмуті: останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що РФ втратила під Бахмутом понад 1100 окупантів менш ніж за тиждень.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський пояснював, що Бахмут потрібно утримати, щоб виграти час для весняного контрнаступу.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що у Бахмуті бої тривають вже в самому місті.

За інформацією видання Рolitico, чиновники адміністрації Байдена почали хвилюватися, що Україна витрачає забагато живої сили та боєприпасів у Бахмуті, і це може підірвати здатність здійснити великий контрнаступ навесні.

Натомість в Офісі президента запевнили, що Україна все ще має ресурси тримати Бахмут.