Бої за Богданівку: Міноборони відреагувало на інформацію про окупацію села

На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої за село Богданівка, що у Часовоярській міській громаді Донецької області.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"Богданівка зараз під контролем Сил оборони", - наголосили у повідомленні відомства.

Зазначається, що вночі штурмові групи окупаційної армії пробилися на північну населеного пункту. Наразі триває бій. Загарбники не припиняють штурмів.

Разом з тим в Міноборони просять орієнтуйтеся тільки на офіційні повідомлення Збройних сил України.

Ситуація в Богданівці

Аналітики проєкту DeepState 13 квітня повідомили, що армія агресорки Російської Федерації окупувала Богданівку в Донецькій області. Також зазначається, що ворог просунувся біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького.

Згодом у ЗСУ відповіли, чи справді армія РФ окупувала Богданівку. За словами командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрія Федоренка, на сьогодні близько 70% Богданівки перебуває під окупацією, тоді як 30 % – контролюється Силами оборони.

Читайте також: