Бої за Часів Яр: чи вдалося ЗСУ вибити окупантів з мікрорайону Канал

Війська РФ штурмують Часів Яр з трьох сторін.
Російські війська нещодавно просунулися до східної частини міста Часів Яр, що свідчить про те, що російські війська продовжують діяти в межах міста.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на захід до бетонного заводу в мікрорайоні Канал.
Речник української групи військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин зробив кілька заяв.
З його слів, українські війська витіснили всі російські сили з мікрорайону Канал.
Аналітики ще не спостерігали візуальних доказів того, що українські сили відвойовують позиції у східному мікрорайоні Канал, або інших ознак того, що українським силам вдалося повністю витіснити російські сили з найсхіднішого Часового Яру.
Російський мілблогер стверджував, що станом на 27 червня російські війська закріпилися в центрі Калинівки.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що окупаційні війська посилили штурми Часового Яру та почали атакувати місто з Торецького напрямку. Також відомо, що ЗСУ посилили оборону міста ще однією бригадою.
Окупанти не можуть взяти місто, тому знищують його важкими вогнеметними системами "Сонцепьок".
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