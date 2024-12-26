Бої за Часів Яр: хто контролює місто та чому воно важливе для РФ

У місті Часів Яр Донецької області тривають бої в міській забудові. Російські військові накопичують резерви навпроти населеного пункту та в його околицях для подальших штурмових дій.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Військовий наголосив, що Часів Яр є містом на височині. З нього відкривається вид та дорога в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Це робить місто одним з найголовніших напрямків для ворога. Фактично Часів Яр є панівною висотою, яка дозволяє Силам оборони ефективно утримувати його та завдавати ворогу шалених втрат.

"На цьому тижні загалом основні бої тривають вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас. Однією з основних цілей противника на території Часового Яру є завод вогнетривких матеріалів. Ворог постійно намагається там інфільтруватися, зараз українські воїни там йому наносять ураження і відбивають атаки", — пояснив Віктор Трегубов.

Нагадаємо, командир взводу 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, як українським бійцям вдається стримувати лінію фронту. Зокрема, повідомив військовий, Сили оборони України у польових умовах вигадують нові технічні засоби для знищення ворога.

Читайте також: