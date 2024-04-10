Бої за Часів Яр: очільник МВА розповів про знищені мікрорайони міста та тактику ворога

Окупаційні війська Росії станом на сьогодні не зайшли до Часового Яру на Донеччині, місто контролюють ЗСУ. Проте ворог продовжує нищити місто, щодня завдаючи потужних ударів.

Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів очільник МВА Часового Яру Сергій Чаус.

"На цей момент на територію міста вони зайти не змогли. Було багато спроб, але хлопці справляються", - зазначив він.

Чаус зазначив, що село Богданівка захоплене не повністю – там відбуваються бойові дії. Богданівки і Григорівка на момент початку бойових дій вже були порожніми.

"Важко сказати, де найскладніше. Ти цього не зрозумієш, бо летить постійно і там, і там. Немає різниці, чи це міська частина громади, чи сільська. Щодо Калинівки, то там є ще люди", - каже очільник МВА.

Сергій Чаус каже, що в окупантів одна тактика – стирання міст з лиця землі. Так, як це було з Бахмутом, з Авдіївкою.

"Те ж саме зараз відбувається у нас. А в деяких мікрорайонах Часового Яру вже відбулося – вони вже стерті. Ворог своєї тактики не змінював – він просто усе нищить. Він вбиває українців, вбиває українські міста", - зазначив він.

Очільник МВА також розповів про кількість зруйнованого житла та інших будівель у Часовому Яру.

"Підрахунок відбувається. Але питання в тому, що є мікрорайони у місті, які я зараз вже не можу відвідати через безпекову ситуацію. Ведеться реєстр, ми співпрацюємо з "Дією", де люди залишають свої заявки на зруйноване або пошкоджене майно. Ми бачимо ці реєстри, працюємо з ними. Основна "заморочка" наразі – це оформлення актів про зруйноване або пошкоджене майно. На жаль, ми цього робити не можемо в зв'язку з тим, що воно перебуває фактично на нулі. У громаді пошкоджено 100% будинків – це як приватні, так і багатоповерхівки. Якщо брати багатоповерхівки, то близько 80% з них отримали критичні пошкодження, вони не підлягають ремонту", - резюмував Сергій Чаус.

Нагадаємо, за даними аналітиків, окупанти застосовують нову тактику в районі Часового Яру.

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