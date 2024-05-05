Бої за Часів Яр: окупанти намагаються посилювати штурмові дії – яка там ситуація

Війська РФ намагаються посилювати штурмові дії та наступ на Донеччині.

Офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков, прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку і розповів, що окупаційна армія Росії намагається посилювати штурмові дії в Часовому Яру.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вони кидають буквально все. На різних напрямках вони намагаються використовувати всі ресурси", - зазначив він.

Калашніков наголосив, що ЗСУ тримаються і зупиняють ворога, знищуючи механізовану складову, артилерію і особовий склад.

"Росіяни продовжують кидати людей на штурм і атаки, не жаліючи їх. Сьогодні вони ще припинили жаліти техніку", - додав Олег Калашніков.

Нагадаємо, Росія зосередила в районі Часового Яру велику кількість окупантів – у ЗСУ вразили цифрою.

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