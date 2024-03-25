Бої за Часів Яр: окупанти шалено тиснуть і не шкодують ні техніки, ні особового складу

Окупаційні війська Росії продовжують ударно-штурмові дії на Бахмутському напрямку. Ворог зосередив основні зусилля на Часовому Яру – загарбники тиснуть усіма силами та засобами, які мають.

Про це "24 Каналу" розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Часів Яр. Там противник робить все можливе та неможливе, не шкодуючи ні техніки, ні особового складу, ні боєприпасів, але значних тактичних успіхів не має. Силам оборони в жорстких боях вдається відбивати атаки ворога, ведеться системна злагоджена робота бригад, які тримають відтинок щодо контрбатарейної боротьби", – розповів він.

За його словами, ворог не має суттєвих тактичних успіхів на полі бою. Росіяни штурмують у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки. Кліщіївку та Андріївку продовжують утримувати Сила оборони. В Іванівському загарбники також не мають подальших просувань. Вони перебувають на околицях населеного пункту.

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Як пояснив Юрій Федоренко, на Бахмутському напрямку діють різні окупаційні війська. Є військовослужбовці з низьким рівнем забезпечення та підготовки. Це переважно мобілізовані, а також приватні військові компанії типу "Шторм-Z".

"Саме таких військовослужбовців противник використовує насамперед для того, щоб виявляти вогневі позиції та проходити по мінних загородженнях Сил оборони. Це видатковий матеріал, який противник не шкодує та належним чином не оснащує, не озброює", – сказав він.

Водночас ворог штурмує також військами з високим рівнем підготовки. Це кадрові військові, контрактники. Зокрема, це десантно-штурмові війська, які забезпечені засобами індивідуального захисту, формою, зброєю. До прикладу, вони мають тепловізори та багато чого іншого. Їхня тактика ведення бойових дій також відрізняється.

"У першому ешелоні йдуть спочатку низькопідготовлені – видатковий матеріал, потім намагаються дотискати саме високопідготовленим особовим складом. Попри підготовку окупанта, Сили оборони роблять все можливе та неможливе для того, щоб бити ворога дистанційно, не давати можливості йому наблизитись до наших передових позицій", – додав Федоренко.

Нагадаємо, в ISW проаналізували, як зміниться ситуація на фронті у разі захоплення росіянами Часового Яру.

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