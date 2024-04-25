Бої за Часів Яр: у ЗСУ розповіли про намагання РФ оточити місто

Війська РФ продовжують штурмувати українські позиції в районі Часового Яру Донецької області. Втім, успіху ворог не має.

Про це повідомив очільник пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков.

"Вони не можуть оточити Часів Яр з флангів, тому намагаються штурмувати його в лоб. Їм дуже заважає Кліщіївка та Андріївка, тут ми можемо спостерігати їхні штурми. Вони намагаються давити на тих напрямках, які вони вважають для себе пріоритетними та вважають їх найбільш успішними для себе", - розповів Калашніков.

Окупанти значно збільшили кількість використання керованих авіабомб на цьому напрямку. За останню добу окупанти застосували 30-40 КАБів. Також, за його словами, росіяни частіше підіймають в повітря літаки й за 50-60 кілометрів скидають бомби.

Крім того, Калашніков наголосив, що загарбники збільшили кількість використання механізованої складової в районі Часового Яру. Окупанти штурмують за підтримки важкої техніки та танків.

"Піхота доставляється до місця десантування на БМП, яка своєю чергою або їде за новою партією, або залишається на полії бої і підтримує піхоту вогнем. Артилерія також працює постійно, навіть якщо не здійснюються штурмові дії", - наголосив Калашніков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав місто, яке Росія хоче захопити до 9 травня - це Часів Яр на Донеччині. Що більше - у червні ворог хоче розпочати наступ.

Своєю чергою, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що наступні цілі армії РФ після окупації Часового Яру - це Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівка. Окупанти прагнуть йти далі, аби вийти на адмінкордони Донецької області.

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