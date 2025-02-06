Бої за Часів Яр: військовий розповів, яку хитру тактику використовують росіяни

Ворог накопичує сили в північній частині міста Часів Яр і намагається штурмувати південну.

Про це повідомив представник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець.

З його слів, наразі у Часовому Яру канал Сіверський Донець — Донбас, навколо якого певний час тривали жорсткі бої, втратив своє значення. Ворог тоді намагався атакувати, використовуючи бетонні труби каналу. Тепер противник зосереджує війська в районі Північний.

"Наразі можемо говорити, що переміщення трубами каналу уже не є актуальним. Противник зробив три проходи в каналі Сіверський Донецьк з метою розосередити нашу увагу. Ми повинні залучати додатковий ресурс для контролю цих проходів за допомогою дронів, а також дистанційного мінування", - сказав він.

Крім того, як зазначив Запорожець, протягом минулого місяця росіяни активно кидали в бої броньовану техніку. Наразі росіяни помітно зменшили кількість обстрілів та атак.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що окупаційні війська посилили штурми Часового Яру та почали атакувати місто з Торецького напрямку. Також відомо, що ЗСУ посилили оборону міста ще однією бригадою.

Окупанти не можуть взяти місто, тому знищують його важкими вогнеметними системами "Сонцепьок".

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