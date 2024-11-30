Бої за Часів Яр: ворог кинув на місто одразу і десантні, й механізовані частини

Російські війська намагаються отримати контроль над населеним пунктом, їхні штурми посилились, вони штурмують декілька разів на добу.

В останні дні на Донеччині посилилися штурмові дії в районі міста Часів Яр.

Про це розповів представник пресслужби 24 механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін в етері "Суспільне. Новини" 30 листопада.

За словами речника, штурмові дії відбуваються по декілька разів на добу. Противник намагається проскочити через позиції нашої піхоти в тил і нав’язати бій там. Королівська бригада разом з суміжними підрозділами протистоїть як мінімум двом військовим частинам.

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"Одна десантна частина й одна механізована. Точної цифри я вам назвати не можу. Але можу точно сказати, що їхня кількість зменшується кожного дня", — розповів Андрій Полухін.

Нещодавно противник застосував на цьому напрямку сім БМД, які мали довезти та висадити максимальну кількість піхоти біля позицій Сил оборони.

"Вони були зупинені мінними загородженнями. А потім були допалені нашими та суміжними дронщиками", — додав Андрій Полухін.

Представник пресслужби 24 бригади також розповів, що логістика до Часів Яру зараз ускладнена, але попри це все необхідне військовослужбовцям доставляється, і їм є чим воювати.

Раніше ми писали, що ситуація в Часовому Ярі складна, але там досі залишаються люди.

Бійці 24 бригади вполювали окупантів, які хотіли прорватися вглиб міста Часів Яр

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