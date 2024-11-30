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Бої за Часів Яр: ворог кинув на місто одразу і десантні, й механізовані частини

Бої за Часів Яр: ворог кинув на місто одразу і десантні, й механізовані частини

Часів Яр / Фото: Національна гвардія України

Російські війська намагаються отримати контроль над населеним пунктом, їхні штурми посилились, вони штурмують декілька разів на добу.

В останні дні на Донеччині посилилися штурмові дії в районі міста Часів Яр

Про це розповів представник пресслужби 24 механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін в етері "Суспільне. Новини" 30 листопада.

За словами речника, штурмові дії відбуваються по декілька разів на добу. Противник намагається проскочити через позиції нашої піхоти в тил і нав’язати бій там. Королівська бригада разом з суміжними підрозділами протистоїть як мінімум двом військовим частинам.

"Одна десантна частина й одна механізована. Точної цифри я вам назвати не можу. Але можу точно сказати, що їхня кількість зменшується кожного дня", — розповів Андрій Полухін.

Нещодавно противник застосував на цьому напрямку сім БМД, які мали довезти та висадити максимальну кількість піхоти біля позицій Сил оборони.

"Вони були зупинені мінними загородженнями. А потім були допалені нашими та суміжними дронщиками", — додав Андрій Полухін.

Представник пресслужби 24 бригади також розповів, що логістика до Часів Яру зараз ускладнена, але попри це все необхідне військовослужбовцям доставляється, і їм є чим воювати.

Раніше ми писали, що ситуація в Часовому Ярі складна, але там досі залишаються люди.

Бійці 24 бригади вполювали окупантів, які хотіли прорватися вглиб міста Часів Яр

Бійці 24 бригади вполювали окупантів, які хотіли прорватися вглиб міста Часів Яр

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