Бої за Часів Яр: як зміниться ситуація у разі захоплення росіянами міста

Оточення чи окупація у найближчі місяці навряд загрожують цьому населеному пункту, кажуть аналітики.

Якщо російські війська зможуть захопити Часів Яр на Донеччині, то це дасть їм хоч і обмежені, але суттєві оперативні переваги на цій ділянці фронту.

Про це йдеться у звіті Інститутіу вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що захоплення Часового Яру та прилеглих територій ще більше закріпило б південно-західний фланг окупантів на ділянці Бахмут-Соледар.

У такому випадку, за даними аналітиків, українським військовим доведеться відійти, а також розгортати артилерію ближче до передової, щоб перекрити логістику росіян на дорозі Соледар-Бахмут-Горлівка.

Часів Яр також відкриє російським військам шляхи просування до Костянтинівки ‒ міської агломерації в Донецькій області, яку Росія вже давно розглядає як одну з головних оперативних цілей в Україні.

Наступ через Часів Яр забезпечує більш безпосередній шлях до цього міста, ніж можливі шляхи наступу з півдня вздовж траси Н-20 з боку Авдіївки або з південного заходу з району Торецька.

Навесні 2022 року російські війська спробували і не змогли здійснити широке оперативне оточення українських сил у Донецькій області, яке мало на меті захопити український опорний пункт Слов'янськ.

"Російське командування може мати намір повторити спробу широкомасштабного маневру 2025 року або пізніше, і просування на захід від Часів Яру створить додаткові умови для цієї можливої більш масштабної наступальної операції", - вважають експерти.

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