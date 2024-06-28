Бої за Часів Яр: як ЗСУ витіснили окупантів з мікрорайону “Канал”

Українські захисники успішно тримають оборону в районі Часового Яру, зокрема, витіснили ворога з мікрорайону “Канал”. Його вдається утримувати за допомогою певних артилерійських механізмів.

Про це у щоденному зведенні для “24 Каналу” сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що подібне у мікрорайоні “Канал” відбувається впродовж останніх декількох місяців.

Як вибили ворога з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру

Світан зазначив, що заходження росіян у мікрорайон “Канал” безпосередньо залежить від постачання боєприпасів нашим захисникам: “Він утримується за допомогою певних артилерійських механізмів — так званої "вогневої завіси"”.

За його словами, щойно російські окупанти забігають у мікрорайон “Канал”, заходить партія боєприпасів — і ми відразу їх звідти вибиваємо. І це триває останні декілька місяців.

Чому росіяни рвуться до Торецька

Полковник запасу зауважив, що нині у нас велика проблема з Торецьком Донецької області, оскільки загарбники просунулися в районі Шумів та Дружби. За останню добу вони намагаються рухатися з півдня на Торецьк, тобто з боку Нью-Йорка.

“Від Нью-Йорка рух доволі небезпечний на Торецьк”, — заявив Світан.

Він вважає, що рух на Нью-Йорк та з півдня на Торецьк свідчить про стратегічне завдання росіян — вийти далі на Костянтинівку, підрізавши наш Часовоярський гарнізон.

За його словами, окупанти давно не наважувалися на це завдання, адже Торецьк — це панівна висота. Сам же населений пункт є гарним укріпрайоном: якщо вивести звідти цивільних — росіянам буде дуже важко його взяти.

Нагадаємо, наразі гарячою точкою на фронті на Донбасі є місто Торецьк. Його російські окупанти намагаються захопити за будь-яку ціну — навіть попри великі втрати.

Ворог знищує Часів Яр "Солнцепьоками"

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