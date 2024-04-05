Бої за Часів Яр: які перспективи відкриває для росіян захоплення міста

Місто Часів Яр у Донецькій області відіграє принципове важливе значення в системі оборони. Російська армія розуміє важливість цього населеного пункту.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив військовий експерт Ігор Романенко.

За його словами, сприймати це місто "просто як тилові райони не зовсім вірно, тому що він на пагорбі". Біля Часового Яру є відповідна система оборони, яка зараз укріплюється.

"Ворог розуміє значення цього міста. Якщо його захопити, то в росіян відкриваються перспективи подальшого просування на Краматорськ, Слов'янськ тощо. Зрозуміло, що Сили оборони України мають з цього приводу свої плани, руйнують плани ворога щодо просування", - наголосив експерт.

Романенко наголосив, що біля Часового Яру тривають найбільш інтенсивні бої на східному фронті. Саме тому обидві сторони намагаються зосередити там резерви.

"Нам це робити важче, оскільки в повній мірі не спрацьовує питання щодо мобілізації", - додав він.

Нагадаємо, аналітик DeepState Роман Погорілий повідомляв, що росіяни зайшли на важливі висоти Часового Яру. Наразі складна ситуація склалася у місті, яке окупанти намагаються зрівняти із землею.

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