Бої за Часів Яр: які шанси відсунути окупантів від міста — речник ЗСУ

Армія РФ втратила вбитими та пораненими 220 бійців, ще шістьох захопили у полон.

Упродовж доби 13 липня російські окупанти намагалися штурмувати Часів Яр із застосуванням штурмової авіації. Проте ЗСУ успішно відбивають атаки та утримують позиції.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російські окупанти за добу 325 разів обстріляли Часів Яр, здебільшого завдаючи ударів по південній частині міста.

"На Часовоярівському напрямку було понад 1400 мінометних та артилерійських обстрілів. Українські війська відбили десять російських штурмів. Російська авіація на цьому напрямку скинула 17 керованих авіаційних бомб", - сказав Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що армія РФ втратила вбитими та пораненими 220 бійців, ще шістьох захопили у полон.

"Часів Яр - це українське місто і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше", - запевнив він.

Ворог знищує Часів Яр "Солнцепьоками"

Нагадаємо, ЗСУ не підтверджують дані Forbes про те, що Росія у битві за Часів Яр нібито втратила до 99 тисяч військових. За інформацією військових, окупанти втратили орієнтовно лише 5 тисяч осіб.

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