Бої за Херсонщину: аналітики розповіли, що відбувається біля Антонівського мосту

Російські війська не змогли витіснити захисників, чисельністю до 70 осіб, з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту.

Про це йдеться у звіті ISW.

Як зазначили аналітики, росіянам не вдається піти на прорив навіть маючи чисельну перевагу. На їхню думку, росіяни роблять невдалі спроби наступу через погане командування.

"Російське військове командування сліпо наказало російським військам відвоювати територію під прольотом Антонівського мосту на східному березі, що призвело до значних втрат серед російського особового складу і бронетехніки через обстріли з боку української артилерії і дистанційно встановлених мін", - зазначили експерти.

Вони ж вказали, що українців на позиціях біля мосту менше сотні.

Відомо, що росіяни завдали удару балістичними ракетами "Іскандер" по східному прольоту Антонівського мосту 30 червня.

Нагадаємо:

29 липня 2022 року Збройні сили України завдали удару в районі Антонівського мосту, що через Дніпро сполучає Херсон із лівобережжям, яке контролюють росіяни.

Сам міст дійсно має важливе стратегічне значення для російської армії, адже він - один із кількох, через які можливо забезпечувати зброєю та боєприпасами угрупування російських військ.

Російська армія змогла захопити Антонівський міст на другий день війни - 25 лютого. Херсонська обласна адміністрація повідомила, що "попри відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона".

Чому українська армія не підірвала Антонівський міст у перші дні вторгнення - одна з головних загадок того етапу війни (поруч із непідривом переправи у Чонгарі).

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