Бої за Херсонщину: стало відомо, скільки окупантів стягнули на лівий берег

Кількість ворожого угруповання на лівому березі Дніпра оцінюється у понад 70 тисяч особового складу й сотні одиниць озброєння та техніки.

Про це заявила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в етері телемаратону "Єдині новини".

"Вороже угруповання, що намагається відкинути Сили оборони з лівого берега, постійно змінюється у кількісному та якісному складі. Тому що, потерпаючи від невдалих штурмових дій, вони втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу. І підрозділи змушені постійно маневрувати і перекидатися на різні напрямки. Загальне угруповання ворога на лівому березі оцінюється у понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки", – сказала Гуменюк.

З її слів, не всі окупанти та техніка розташовані безпосередньо вздовж лінії фронту. Вони перебувають у більш глибоких тилах, звідки їх підтягуються як додатковий ресурс.

"Угруповання росіян, яке намагається відкинути Сили оборони з лівого берега, постійно змінюється і в кількісному, і в якісному складі. Потерпаючи від штурмових дій, вони втрачають практично у кожній штурмовій групі до 70% особового складу", - додала вона.

Раніше стало відомо, що російські війська активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонської області. Ворог обстрілює правий берег, аби завадити просуванню ЗСУ на лівий берег.