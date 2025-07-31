ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Бої за Камʼянське: що насправді відбувається на Запоріжжі

На околицях Камʼянського точаться запеклі бої, але позиції ЗСУ не прорвано.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Інформація про нібито захоплення Камʼянського у Василівському районі Запорізької області не відповідає дійсності.

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони Півдня.

На околицях населеного пункту тривають інтенсивні бойові зіткнення, проте українські захисники тримають позиції та завдають ворогу значних втрат.

За офіційними даними, на північній і північно-східній частинах Камʼянського залишаються наші підрозділи. Саме там зараз точаться активні бої. ЗСУ героїчно стримують спроби прориву російських сил, не дозволяючи ворогу закріпитися у населеному пункті.

Командування наголошує: ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. Поширення неперевіреної інформації про нібито втрату Камʼянського лише підіграє ворожій пропаганді, яка намагається підірвати мораль українського суспільства.

У Генштабі закликають громадян довіряти виключно офіційним джерелам. ЗСУ продовжують оборону по всій лінії фронту, зокрема і на запорізькому напрямку, демонструючи стійкість та професіоналізм.

Нагадаємо, до цього аналітики Deep State заявили про те, що 31 липня ворог повністю окупував Верхньокам’янське на Донеччині та Кам’янське на Запоріжжі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie