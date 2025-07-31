Бої за Камʼянське: що насправді відбувається на Запоріжжі

ЗСУ на фронті / © Getty Images

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Інформація про нібито захоплення Камʼянського у Василівському районі Запорізької області не відповідає дійсності.

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони Півдня.

На околицях населеного пункту тривають інтенсивні бойові зіткнення, проте українські захисники тримають позиції та завдають ворогу значних втрат.

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За офіційними даними, на північній і північно-східній частинах Камʼянського залишаються наші підрозділи. Саме там зараз точаться активні бої. ЗСУ героїчно стримують спроби прориву російських сил, не дозволяючи ворогу закріпитися у населеному пункті.

Командування наголошує: ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. Поширення неперевіреної інформації про нібито втрату Камʼянського лише підіграє ворожій пропаганді, яка намагається підірвати мораль українського суспільства.

У Генштабі закликають громадян довіряти виключно офіційним джерелам. ЗСУ продовжують оборону по всій лінії фронту, зокрема і на запорізькому напрямку, демонструючи стійкість та професіоналізм.

Нагадаємо, до цього аналітики Deep State заявили про те, що 31 липня ворог повністю окупував Верхньокам’янське на Донеччині та Кам’янське на Запоріжжі.

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