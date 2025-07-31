- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Бої за Камʼянське: що насправді відбувається на Запоріжжі
На околицях Камʼянського точаться запеклі бої, але позиції ЗСУ не прорвано.
Інформація про нібито захоплення Камʼянського у Василівському районі Запорізької області не відповідає дійсності.
Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони Півдня.
На околицях населеного пункту тривають інтенсивні бойові зіткнення, проте українські захисники тримають позиції та завдають ворогу значних втрат.
За офіційними даними, на північній і північно-східній частинах Камʼянського залишаються наші підрозділи. Саме там зараз точаться активні бої. ЗСУ героїчно стримують спроби прориву російських сил, не дозволяючи ворогу закріпитися у населеному пункті.
Командування наголошує: ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. Поширення неперевіреної інформації про нібито втрату Камʼянського лише підіграє ворожій пропаганді, яка намагається підірвати мораль українського суспільства.
У Генштабі закликають громадян довіряти виключно офіційним джерелам. ЗСУ продовжують оборону по всій лінії фронту, зокрема і на запорізькому напрямку, демонструючи стійкість та професіоналізм.
Нагадаємо, до цього аналітики Deep State заявили про те, що 31 липня ворог повністю окупував Верхньокам’янське на Донеччині та Кам’янське на Запоріжжі.