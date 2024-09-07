Бої за Куп'янськ: у ЗСУ розповіли про успіхи українських військових

Українські військові зупинила просування ворога в Куп’янську Харківської області. Сталося це завдяки об’єднаній роботі бригад та спеціальних груп.

Про це повідомив командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої ОШбр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі "Еспресо".

З його слів, у Куп’янську російські війська сконцентрували значну кількість сил та засобів для ударних штурмових дій.

"За попередній період ворог мав незначні тактичні успіхи на полі бою. Але на поточний момент, за рахунок об’єднаної роботи бригад, що тримають відтинок, спеціальних груп та інших представників Сил оборони, за моїм переконанням, вдалося повною мірою зупинити просування ворога", - наголосив він.

Наразі українські оборонці працюють над знищенням ударно-штурмового потенціалу загарбників. Завдяки цьому окупанти не матимуть можливості здобувати бодай якісь успіхи, як це було.

"За останній період успіхів противника на полі бою також немає. Триває важка, системна, цілодобова робота Сил оборони", - додав комбат 92-ї ОШБр.

Як повідомляли аналітики ISW, ЗСУ відновили позиції під Покровськом на Донеччині. Йдеться про позиції в південно-західній Галицинівці та західній Михайлівці.

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