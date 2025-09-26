Бої за Куп’янськ: в ISW з’ясували, чи контролюють росіяни місто

Російський військовий / © Associated Press

Попри активні бойові дії, російська армія не утримує жодного району Куп’янська. Водночас у місті зберігається високий рівень диверсійної та розвідувальної активності ворога. За даними українських військових, російські загороджувальні загони примушують солдатів переправлятися через річку під загрозою розстрілу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Куп’янський напрямок

25 вересня росіяни продовжили штурмові дії на півночі Харківської області, однак підтверджених успіхів немає. ЗСУ відбили просування ворога в районі Куп’янська та не дозволили прорватися за північно-західні околиці.

Російські підрозділи активно маскуються під цивільних або українських військових, щоб облаштовувати приховані спостережні пункти. Також вони намагаються переправлятися на західний берег річки Оскіл після того, як українські сили зруйнували трубопровід, який ворог використовував для накопичення військ на околицях міста.

Попри заяви російських пропагандистів, що Куп’янськ «майже захоплений», ISW наголошує — це неправда. Навпаки, російські військові подають у Москву перекручені звіти.

Мапа бойових дій у Харківській області / © Інститут вивчення війни (ISW)

Ситуація на північному сході

24-25 вересня російські війська атакували в Сумській та Курській областях — зокрема поблизу Олексіївки на північ від Сум та Юнаківки на північний схід.

Лиманський, Сіверський та Покровський напрямки

На Лиманському напрямку ворог просунувся, але не застосовує важку техніку через великі втрати. Замість цього росіяни діють дрібними піхотними групами з непідготовленого особового складу.

Схожа тактика спостерігається і на Сіверському напрямку та в районі Костянтинівки-Дружківки. На Покровському напрямку інтенсивність атак зросла, окупанти намагаються закріпитися на півдні Покровська та застосовують дешевші ударні дрони «Гербера» з камерами як заміну розвідувальним безпілотникам.

Ситуація на півдні

25 вересня бої тривали й у Запорізькій та Херсонській областях, однак без просування ворога.

Нагадаємо, напередодні командир полку «Ахіллес» Юрій Федоренко повідомив, що на північно-західній околиці Куп’янська ЗСУ майже повністю заблокували російські піхотні групи. Ворог не контролює жодного кварталу Куп’янська. У місті залишається високою присутність російських диверсантів, які маскуються в цивільний одяг або форму ЗСУ.

До слова, за даними ISW, російські окупаційні війська перегруповують сили для підготовки до наступальних операцій оперативного рівня на кількох ділянках фронту. Так, ворог готує операції на Куп’янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Запорізькому напрямках у межах ширшого стратегічного плану на 2025 рік.