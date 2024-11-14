Бої за Курахове: чим Україні загрожує втрата цього важливого міста

Долю міста Курахове в Донецькій області визначать ресурси. Втім, чи вдасться втримати цю ділянку - питання відкрите, бо вона надто велика. На деяких її відрізках росіяни можуть сконцентрувати свої зусилля і прорвати оборону ЗСУ.

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю "Говорить великий Львів".

З його слів, якщо окупаційній армії вдасться прорватися, то вони переріжуть трасу "Запоріжжя-Донецьк". За словами Селезньова, "питання утримання гарнізону там стане рубом". Втім, він прогнозує, що скоріше за все, на цій ділянці фронту спостерігатиметься маневренна оборона.

"Чи ми маємо певний проміжок, який дозволить нам відтермінувати втрату Курахового, я достеменно не знаю. Не знаю, як швидко ми зможемо перемістити додаткову силу та засоби і ефективно їх задіяти, щоб стабілізувати ситуацію на полі бою. Ворог досить наполегливо та системно діє, щоб взяти під контроль цей плацдарм і на його базі далі формувати наступальні підрозділи, які будуть рушати в бій на Покровськ. Це очевидно", - наголошує Селезньов.

Експерт також нагадав, що визначальним чинником є ресурси. Саме вони надалі впливатимуть на ситуацію на полі бою.

"До того ми вчинили низку не дуже вдалих рішень, які призвели до втрати нами контролю над територіями. І якщо так сталося, то ми маємо розуміти, що далі може бути лише гірше. Раціональна оцінка співвідношення сил та засобів обох сторін та перспектива розвитку ситуації на цій ділянці фронту має бути абсолютно раціональною. Дива не станеться", - сказав він.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російська армія підірвала Курахівську дамбу. Вода зі зруйнованої дамби Кураховому не загрожує.

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