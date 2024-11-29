Бої за Курахове: лінія фронту часом проходить між поверхами одного будинку

Сили оборони роблять все, щоб Курахове залишалося в тилу.

В Кураховому бойові дії ведуться вже з максимальною інтенсивністю.

Про це повідомив у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.

За його даними, наразі тривають бої за кожну багатоповерхівку зі східного боку мікрорайону в центрі.

"Вже є будинки, де на одному поверсі - наші воїни, а на наступному – ворог", - написав він.

Що ж до інших ділянок Курахівського напрямку, то Мирошников інформує, що окупанти закріпилися на околицях Веселого Гаю. Ганнівку ворог намагається оточити, рухаючись флангом, але цей маневр був очевидним, наші воїни були готові. Тому поки у ворога успіхів в селі та поруч нема. В районі Старих Тернів росіяни готуються до штурму селища – "підтягують туди все, що є в доступі".

Раніше повідомлялося, що у місті Торецьк також дуже складна ситуація, ворог штурмує та стирає місто артилерією й авіацією.

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