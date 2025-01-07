Бої за Курахове: окупанти застосовують жахливу тактику для знищення міста

У Кураховому Донецької області тривають бої у його західній частині. У міста та загалом на Курахівському напрямку окупанти просуваються у стилі випаленої землі.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Громадського радіо".

"Попри заяви росіян, що вони вже захопили місто — українські захисники ще не вийшли із західної його частини. Вони тримають там оборону", - наголосив військовий.

З його слів, що просування російських військ на Курахівському напрямку здебільшого відбуваються за рахунок знищення ним перед собою усіх укріплень, будівель — фактично тактика випаленої землі. місті.

"Такий собі максимізований Донецький аеропорт, коли не змогли захопити і змушені були просто підірвати. Вони просто зносять усю забудову перед собою, лишаються на цих руїнах та намагаються йти далі, щоб створювати нові випалені руїни. На скільки це ефективно? Вони не можуть це робити вічно", - розповів Трегубов.

Він також наголошує, що наразі загарбники використовують значно менше бронетехніки, ніж раніше. На цій ділянці фронту ситуація складна. Зокрема, і для окупантів.

Нагадаємо, в РФ заявили про "захоплення" Курахового. Водночас у ЗСУ повідомляють про бої у міській забудові.

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