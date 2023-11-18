Бої за лівий берег Херсонщини: стало відомо, скільки кілометрів вже контролюють ЗСУ

Українські сили відбили плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ 17 листопада продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Наразі бої тривають біля населених пунктів Пойма, Піщанівка та Кринки.

Про це повідомляють американські аналітики у звіті Інституту вивчення війни.

Зокрема, російський блогер заявив, що наші війська контролюють 10 квадратних кілометрів території поблизу Кринків станом на 16 листопада.

Його колега стверджував, що окупанти вели бої на виснаження поблизу Кринків. Російські мілблогери 17 листопада писали, що загарбники відбили кілька спроб невеликих українських переправ через річку вздовж лінії Пойма-Кринки і що українські сили важко перекидають техніку та людей на українські позиції на східному березі.

Військовий оглядач групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець зазначив, що найближча ціль Сил оборони України – перерізання траси Олешки – Нова Каховка (дорога Т2206), відстань до якої становить 5-7 км.

Нагадаємо:

Перші дані про те, що операція ЗСУ в районі Кринок може бути масштабнішою, аніж попередні численні рейди ЗСУ на лівобережжя Херсонської області, аналітики Інституту вивчення війни оприлюднили у своєму зведенні за підсумками 17−18 жовтня. Вже тоді присутність українських сил на лівому березі Дніпра в цьому районі визнало Міністерство оборони Росії, а "воєнкори" та інші російські джерела висловлювали очевидну стурбованість проривом ЗСУ в район Кринок як частиною потенційної більшої української операції. Тоді йшлося про те, що в ній, імовірно, задіяні військовослужбовці двох бригад морської піхоти ЗСУ на рівні рот.

Подальші тижні підтвердили, що ЗСУ не лише зберігають, але й намагаються зміцнити та розширити свій плацдарм чи плацдарми в зазначеному районі.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку. Там проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини

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