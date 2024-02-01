Бої за лівий берег: окупанти замовчують стійку оборону ЗСУ

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що утримання позицій на лівому березі Дніпра дається ЗСУ дуже високою ціною.

ЗСУ продовжують тримати плацдарм на лівому березі Дніпра. Окупанти щодня атакують Кринки та здійснюють велику кількість спроб атак на лівому березі.

Про це депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань сказав у ефірі "Еспресо".

"ЗСУ відбивають усі ворожі атаки й позиції утримуються. Біля Антонівського автомобільного мосту, в районі дач, Сили оборони також тримають позиції", - розповів Хлань.

За його словами, окупанти замовчують тему утримання ЗСУ плацдарму на лівому березі Дніпра, адже це для них болюча тема "з точки зору тієї пропагандистської машини, яку росіяни розкрутили на лівобережній частині Херсонщини".

"Навіть російські військкори, які спочатку показували, що відбувається на лівому березі й висвітлювали те, що ЗСУ утримують плацдарм, і навіть розширюють його, вже мовчать. Окупанти вважають, що нічого страшного не відбувається. Розуміємо, що утримання цих позицій дається ЗСУ надвисокою ціною. І це героїчне завдання, яке виконують українські захисники на лівому березі Дніпра", - зауважив Хлань.

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що Збройні сили України продовжують працювати та нарощувати зусилля на лівому березі Херсонської області. За її словами, якісна робота ЗСУ призводить до того, що втрати в окупантів стають більшими, а можливості поповнити ресурси - меншими.

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