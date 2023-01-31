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Бої за Луганщину: очільник Сєвєродонецької РА розповів, де найскладніша ситуація

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Бої за Луганщину: очільник Сєвєродонецької РА розповів, де найскладніша ситуація

Фото: Associated Press

Ситуація на Луганщині залишається складною.

Голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко розповів, що в Луганській області найскладніша ситуація біля Кремінної. 

Про це він сказав у коментарі "Еспресо". 

Роман Власенко наголосив, що на Луганщині сконцентровані великі сили обох сторін. 

"На Луганщині залишаються три напрямки фронту - це Білогорівка, Кремінна й Сватове. Найскладніша ситуація - Кремінна. З обох боків сконцентровані потужні сили, лінія фронту фактично залишається без змін. У районі Білогорівки наші хлопці в обороні. У напрямку Сватового є певне просування ЗСУ", - зазначив Власенко.

Голова Сєвєродонецької РА повідомив, що Росія стягує сили на Луганщину. Також в цьому регіоні окупаційна "влада" планує оголосити нову хвилю мобілізації. Українські захисники ж знищують логістику ворога. 

"Удари були по скупченню живої сили ворога та техніці у Кадиївці, Алчевську, Брянці та Рубіжному", - пояснив Власенко. 

Нагадаємо, раніше керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках. Раніше також повідомлялось, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Луганщини. 

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Дата публікації
Перегляди
883
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