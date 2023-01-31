Бої за Луганщину: очільник Сєвєродонецької РА розповів, де найскладніша ситуація

Ситуація на Луганщині залишається складною.
Голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко розповів, що в Луганській області найскладніша ситуація біля Кремінної.
Про це він сказав у коментарі "Еспресо".
Роман Власенко наголосив, що на Луганщині сконцентровані великі сили обох сторін.
"На Луганщині залишаються три напрямки фронту - це Білогорівка, Кремінна й Сватове. Найскладніша ситуація - Кремінна. З обох боків сконцентровані потужні сили, лінія фронту фактично залишається без змін. У районі Білогорівки наші хлопці в обороні. У напрямку Сватового є певне просування ЗСУ", - зазначив Власенко.
Голова Сєвєродонецької РА повідомив, що Росія стягує сили на Луганщину. Також в цьому регіоні окупаційна "влада" планує оголосити нову хвилю мобілізації. Українські захисники ж знищують логістику ворога.
"Удари були по скупченню живої сили ворога та техніці у Кадиївці, Алчевську, Брянці та Рубіжному", - пояснив Власенко.
Нагадаємо, раніше керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках. Раніше також повідомлялось, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Луганщини.
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