Бої за Луганщину: очільник Сєвєродонецької РА розповів, де найскладніша ситуація

Голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко розповів, що в Луганській області найскладніша ситуація біля Кремінної.

Про це він сказав у коментарі "Еспресо".

Роман Власенко наголосив, що на Луганщині сконцентровані великі сили обох сторін.

"На Луганщині залишаються три напрямки фронту - це Білогорівка, Кремінна й Сватове. Найскладніша ситуація - Кремінна. З обох боків сконцентровані потужні сили, лінія фронту фактично залишається без змін. У районі Білогорівки наші хлопці в обороні. У напрямку Сватового є певне просування ЗСУ", - зазначив Власенко.

Голова Сєвєродонецької РА повідомив, що Росія стягує сили на Луганщину. Також в цьому регіоні окупаційна "влада" планує оголосити нову хвилю мобілізації. Українські захисники ж знищують логістику ворога.

"Удари були по скупченню живої сили ворога та техніці у Кадиївці, Алчевську, Брянці та Рубіжному", - пояснив Власенко.

Нагадаємо, раніше керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках. Раніше також повідомлялось, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Луганщини.

Читайте також: