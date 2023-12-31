Бої за Мар'їнку: росіяни "забігали" на позиції ЗСУ – чим все закінчилося

Попри важкі втрати, що у районі Мар'їнки, що в районі Авдіївки кількість російських загарбників майже незмінна через те, що РФ підтягує резерви.

Під Мар'їнкою тривають активні бойові дії. Росіяни тиснуть і навіть заходили на українські позиції.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ворог пару разів намагався захопити, навіть забігав на наші позиції. Проте ми його звідти вибивали. Тобто там тривають активні бойові дії з перемінним успіхом", – каже Штупун.

За інформацією ЗСУ, біля Мар'їнки і Авдіївки кількість росіян майже незмінна. Окупанти продовжують зазнавати великих втрат, але підтягують резерви. Тому кількість російських військових на фронті вирівнюється.

Мар'їнка на карті / Фото: Deepstatemap

Яка ситуація у Мар'їнці

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу 25 грудня заявив, що РФ нібито "захопила" Мар'їнку в Донецькій області.

Проте в ЗСУ спростували слова Шойгу і запевнили, що бої за Мар'їнку тривають

26 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська відійшли із Мар'їнки. Разом з тим він наголосив, що ЗСУ наразі ще перебувають у північній частині міста.

Своєю чергою, у ЗСУ вирішили уточнити слова Залужного. Генерал Олександр Тарнавський також пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чи стане втрата міста початком нового наступу РФ.

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