Бої за Маріуполь тривають: полк "Азов" оприлюднив дані про втрати окупантів у живій силі та техніці

Полк "Азов" розповів про хроніку оборони Маріуполя та оприлюднив дані про знищену його бійцями техніку російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленнях полку у його офіційних соцмережах.
"Ворог планував взяти Маріуполь за три дні. Полк "Азов" прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угруповання якого перевищувала 14000 військовослужбовців. Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію - захисники стали між ворогом і всією Україною", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від початку повномасштабного наступу полком "Азов" було вбито: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними). Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3 150 - за непідтвердженими даними).
Крім того, полк оприлюднив дані щодо знищеної і пошкодженої техніки супротивника:
- танки (49 знищено та 29 пошкоджено);
- БТР (23 знищено, 24 пошкоджено);
- БМП (36 знищено, 24 пошкоджено);
- БМД (5 знищено);
- катер "Раптор" (1 знищено);
- Су-25 (1 пошкоджено);
- ББМ "Тайфун" (2 знищено, 2 пошкоджено);
- "Тигр" (3 знищено, 2 пошкоджено);
- "Рись" (2 знищено, 2 пошкоджено);
- Вантажна техніка (25 знищено, 8 пошкоджено).
У полку додали, що було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.
Нагадаємо, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогові не вдається. У Маріуполі продовжуються запеклі бої. Меткомбінат "Азовсталь", у підвалах якого перебувають як цивільні, так і військові, практично зруйнований. Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.