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Бої за Маріуполь тривають: полк "Азов" оприлюднив дані про втрати окупантів у живій силі та техніці

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Бої за Маріуполь тривають: полк "Азов" оприлюднив дані про втрати окупантів у живій силі та техніці

Getty Images

Полк "Азов" розповів про хроніку оборони Маріуполя та оприлюднив дані про знищену його бійцями техніку російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленнях полку у його офіційних соцмережах.

"Ворог планував взяти Маріуполь за три дні. Полк "Азов" прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угруповання якого перевищувала 14000 військовослужбовців. Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію - захисники стали між ворогом і всією Україною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку повномасштабного наступу полком "Азов" було вбито: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними). Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3 150 - за непідтвердженими даними). 

Крім того, полк оприлюднив дані щодо знищеної і пошкодженої техніки супротивника:

  • танки (49 знищено та 29 пошкоджено);
  • БТР (23 знищено, 24 пошкоджено);
  • БМП (36 знищено, 24 пошкоджено);
  • БМД (5 знищено);
  • катер "Раптор" (1 знищено);
  • Су-25 (1 пошкоджено);
  • ББМ "Тайфун" (2 знищено, 2 пошкоджено);
  • "Тигр" (3 знищено, 2 пошкоджено);
  • "Рись" (2 знищено, 2 пошкоджено);
  • Вантажна техніка (25 знищено, 8 пошкоджено).

У полку додали, що було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

Нагадаємо, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогові не вдається. У Маріуполі продовжуються запеклі бої. Меткомбінат "Азовсталь", у підвалах якого перебувають як цивільні, так і військові, практично зруйнований. Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

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