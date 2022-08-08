Бої за награбоване: у Маріуполі росіяни влаштували стрілянину з "ДНРівцями"

У Маріуполі процвітає мародерство та свавілля окупантів.

Вчора ввечері, 7 серпня, у Лівобережному районі Маріуполя, у приватному секторі, сталася стрілянина між росіянами та "ДНРівцями", які не змогли поділити награбоване.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"За попередньою інформацією один росіянин легкопоранений, п’ять "днрівців" заарештовано. Сподіваємось на швидку розправу російського військового недоправосуддя", - розповів він.

Також, за його словами, в одному з будинків Приморського району пролунало три вибухи, підірвалося двоє бурятів-підрядників. Ще двоє у важкому стані.

"Влізли мародерити – нарвались на мінометні міни з часів оборони Маріуполя. Не шкода від слова зовсім. Маріуполь мститься", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти організували концерт на зруйнованій "Азовсталі" та запалили вічний вогонь.

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