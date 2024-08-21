Бої за Нью-Йорк: хто контролює селище і яка там ситуація

Ситуація в населеному пункті складна.
Наразі ситуація у селищі Нью-Йорку в Донецькій області складна. Втім, попри заяви різних джерел армія РФ населений пункт не контролює.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Крім того, в селищі склалася унікальна ситуація, коли відбувається хаос з обох сторін. Останні дні кацапи по певних маршрутах просто обходять СПшки Сил Оборони і намагаються концентруватися у Неліпівці, де вже тривають заходи з ліквідації ворога", - наголошують аналітики.
Зазначається, що загарбники не намагаються захопити селище, а "просто закріпитися в глибині". Втім, "перебування ворога в тилу теж нічим хорошим не закінчується".
"Якщо вийде кацапів витіснити з Неліпівки, то така тактика звісно матиме сенс. Але поки маємо те, що маємо", - йдеться у повідомленні DeepState.
Як повідомлялося, окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донбасі, а в селищі Нью-Йорк тривають бої.
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