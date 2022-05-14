Бої за острів Зміїний можуть стати одними з найзапекліших найближчим часом – МВС

Бої за острів Зміїний можуть стати одними з найзапекліших найближчим часом – МВС

Острів Зміїний після потопленого російського крейсера "Москва" є однією з найважливіших точок для РФ. Адже той, хто матиме на острові свою ППО і контролюватиме повітряний простір, той контролюватиме всю цю частину Чорного моря.

Наразі немає офіційної інформації про те, що російські війська встановили на Зміїному свою протиповітряну оборону типу С-300.

Про це заявив радник голови МВС України Вадим Денисенко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Зміїний і бої за нього, можливо, будуть одними з найзапекліших найближчим часом. Інформації офіційної про те, що вони (російські війська – ред.) встановили С-300 на Зміїному, немає, тому давайте чекати офіційної інформації, бо наразі жодного підтвердження цьому ми не отримали. І ми розуміємо, що від цього багато в чому залежатимуть і варіанти можливого наступу або відсутності наступу на Одещину і, насамперед, на Бесарабію", – розповів Денисенко.

Нагадаємо, 13 травня українська розвідка повідомила, що російські війська намагаються посилити свої позиції на острові Зміїний і перекинули туди свої комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2".

Про намагання окупантів встановити на Зміїному свою ППО повідомили і в Одеській ОВА.

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