Бої за Покровськ: чи вистачить ресурсів у ЗСУ, аби зупинити путінську армію і не втратити місто

На сьогодні в України поки що не вистачає ресурсів для того, щоб убезпечити місто Покровськ Донецької області та остаточно зупинити наступ РФ у стороні міста.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович розповів в ефірі Radio NV.

Він прокоментував, чи є в ЗСУ ресурси зупинити наступ ворога в бік Покровська:

"Очевидно, нам потрібно контратакувати. <...> Ті просування, які зараз ворог має біля Покровська, і він намагається обійти це місто з заходу… Питання полягає не лише в ресурсах (Сил оборони, які можуть зупинити ворога - Ред.) і в недостачі особового складу. Питання ще полягає в якості управління і якості взаємодії (військами - Ред.), - наголошує експерт.

Попович наголошує, Україні не можна втратити Покровськ, адже він стратегічно важливий. Зокрема, у місті є шахта з видобутку коксівного вугілля.

"Це означає, що від цього залежить виплавка сталі. Якщо ми це місто втратимо разом з цією шахтою, тоді постане питання, де нам брати сталь для виготовлення бойової техніки", - наголосив військовий оглядач.

Нагадаємо, командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша "Лютий" назвав умови, за яких ЗСУ можуть вийти з Покровська. За його словами, важко зорієнтуватись, скільки часу може знадобитись ворогу, щоб підійти до міста впритул.

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