Бої за Покровськ: чи здатні російські війська взяти ЗСУ в оточення

Наразі зарано говорити про можливе оточення Покровська Донецької області. Армія РФ не має достатню кількість сил та засобів, аби атакувати місто. Тому загарбники намагаються обійти його із заходу та зі сходу.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в ефірі телемарафону.

"Противник має намір створити передумови для подальшого просування. Говорити про оперативне оточення Покровська поки що дуже зарано. Тому що ми не даємо можливості противнику прорватися", - наголосив експерт.

За словами Грабського, саме на цій ділянці фронту зараз спостерігається найбільш висока активність загарбників. Йдеться не тільки про Покровськ, а й про вихід російських військ на лінію Покровськ-Костянтинівка-Часів Яр. Попри великі бажання на наступ, темпи просування росіян падають, їм все важче проводити наступальні дії.

"Якщо в листопаді середньодобові темпи просування складали приблизно 26 кв км на добу, то, за даними Інституту вивчення війни, у грудні - до 9 кв. км. Якщо в листопаді втрати противника були приблизно 43 тис., то в грудні - 47 тис. Зараз високу активність росіяни зберігають тільки на Покровському, частково на Куп’янському напрямках, і на території РФ – на Курському. Противник змушений тасувати війська, відчайдушно кидати все можливе, але об’єктивні темпи його просування зменшуються", - висловився військовий експерт.

Разом з тим Грабський звернув увагу - це зовсім не означає, що армія РФ скоро зупиниться. Зовсім, ні, наголошує він. Адже йдеться про виконання політичного замовлення.

"Виходячи з цього, противник буде лізти до тих пір, поки в нього вистачатиме сили. Але ми вже бачимо, що темп вимальовується такий, що противнику все важче і важче проводити такі активні наступальні операції, як мінімум на кількох ділянках фронту одночасно", - сказав Грабський.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що росіяни стягують війська для захоплення Покровська. На цю ділянку фронту вони переводять військових з інших напрямків. Зокрема, з Курахівського.

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