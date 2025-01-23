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Бої за Покровськ: екперт відповів, чи зможуть Сили оборони утримати місто

Бої за Покровськ: екперт відповів, чи зможуть Сили оборони утримати місто

Українські захисники мають сили утримати оборону Покровська / Фото: Getty Images

Іноді рішення військового командування здаються жорстокими, але війна вимагає жорстоких рішень, які мають свою логіку.

Українські захисники мають сили, щоб не тільки утримати оборону Покровська на Донеччині, а й відтіснити окупантів з їхніх позицій. Але без залучення резервів це неможливо.

Про це розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі "РБК-Україна".

"Без додаткових сил ми це не здатні зробити", – зазначив експерт.

У відповідь на запитання, чи готують ЗСУ контрудар, Гетьман нагадав, що нещодавно Олександр Сирський заявив, що неможливо виграти війну в обороні. Головком також натякнув, що українські війська готують для росіян "сюрпризи".

"Інколи, як це не сумно виглядає і жорстоко, треба вести бої, виснажуючи ворога максимально, а вже в кінці вводити резерви. Зазвичай резерви вводяться не на початку бойових дій. Якщо ворог проводить наступ, то резерв вводиться в останній момент, коли ворог виснажений і вважає, що досяг певної мети. Тоді проводиться контрудар", – пояснив військовий експерт.

За його словами, не виключено, що під Покровськом ЗСУ намагається максимально виснажити ворога, щоб потім ввести резерви та завдати потужного контрудару. Саме з такими планами може бути пов'язана нестача людей на цій ділянці фронту.

"Це з військового погляду розумні речі, а з людського виглядає трошки жорстоко. Але війна -- жорстока річ", – наголосив експерт.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ відновили втрачені позиції під Покровськом, але ворог просувається далі.

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