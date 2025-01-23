Бої за Покровськ: екперт відповів, чи зможуть Сили оборони утримати місто

Іноді рішення військового командування здаються жорстокими, але війна вимагає жорстоких рішень, які мають свою логіку.
Українські захисники мають сили, щоб не тільки утримати оборону Покровська на Донеччині, а й відтіснити окупантів з їхніх позицій. Але без залучення резервів це неможливо.
Про це розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі "РБК-Україна".
"Без додаткових сил ми це не здатні зробити", – зазначив експерт.
У відповідь на запитання, чи готують ЗСУ контрудар, Гетьман нагадав, що нещодавно Олександр Сирський заявив, що неможливо виграти війну в обороні. Головком також натякнув, що українські війська готують для росіян "сюрпризи".
"Інколи, як це не сумно виглядає і жорстоко, треба вести бої, виснажуючи ворога максимально, а вже в кінці вводити резерви. Зазвичай резерви вводяться не на початку бойових дій. Якщо ворог проводить наступ, то резерв вводиться в останній момент, коли ворог виснажений і вважає, що досяг певної мети. Тоді проводиться контрудар", – пояснив військовий експерт.
За його словами, не виключено, що під Покровськом ЗСУ намагається максимально виснажити ворога, щоб потім ввести резерви та завдати потужного контрудару. Саме з такими планами може бути пов'язана нестача людей на цій ділянці фронту.
"Це з військового погляду розумні речі, а з людського виглядає трошки жорстоко. Але війна -- жорстока річ", – наголосив експерт.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ відновили втрачені позиції під Покровськом, але ворог просувається далі.
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