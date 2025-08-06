Бої за Покровськ: Генштаб розкрив правду про ситуацію біля міста

Покровськ. / © Associated Press

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Українські Сили оборони стримують російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Інформація про оточення підрозділів ЗСУ у Покровську не відповідає дійсності.

Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

“Ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього району. Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ”, -йдеться у повідомленні.

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Військові наголошують, що “попри значні зусилля та безперервні штурми”, успіху російські військові не мають та зазнають значних втрат.

Своєю чергою, командуванням ЗСУ вжито належних заходів для посилення оборони на цьому напрямку.

«Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має. Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська», — йдеться в повідомленні.

Битва за Покровськ

Аналітичний OSINT-канал DeepState повідомив, що росіяни перекинули всю свою увагу на населений пункт, що в тилу Мирнограда і Покровська. Йдеться про Родинське, яке може стати ключем до Покровська. За оперативними даними, російські війська зосередили серйозні сили для штурму Родинського.

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Окрім того, за даними DeepState, війська РФ окупували ще один населений пункт на Донеччині. Це - Попів Яр на Добропільському напрямку фронту. Загарбники також мають просування на цій ділянці фронту.

Тим часом офіцер бригади «Рубіж» НГУ Андрій Отченаш каже, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Бої не вщухають. Ворог постійно проводить штурмові дії, намагаючись просунутися вперед без чіткої стратегії чи логіки.