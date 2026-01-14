Бої за Покровськ і Мирноград: ЗСУ зупинили більшість атак ворога

Реклама

Підрозділи Сил оборони України від початку доби відбили 28 російських штурмів у зоні відповідальності угруповання військ «Схід», активні бойові дії тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це повідомило Оперативне командування «Схід» у зведенні на Facebook.

Згідно з інформацією, на Покровському напрямку російські війська 16 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія, а також у напрямку Дорожнього, Родинського та Гришиного. Українські захисники вже відбили 13 атак, ще три бойові зіткнення тривають.

Сили оборони України продовжують контролювати північну частину Покровська. В командуванні зазначають, що всі переміщення противника своєчасно виявляються, по ворогові завдається вогневе ураження.

Водночас противник активізував спроби проникнення штурмовими групами до північної частини Покровська, зокрема вище залізничної колії. Українські підрозділи зупиняють ці спроби та не допускають просування ворога.

У Мирнограді українські військові контролюють північну частину міста та не дозволяють російським військам заводити важку техніку до його південної частини. Тривають пошуково-ударні дії Сил оборони з метою недопущення подальшого просування противника.

В ОК «Схід» також повідомили, що українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Водночас логістичне забезпечення залишається складним — для постачання використовуються важкі безпілотники та наземні роботизовані комплекси.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські військові активізували спроби просочитися за допомогою штурмових груп до північної частини Покровська, що вище залізниці. Похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін.