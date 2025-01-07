Бої за Покровськ не вщухають: чи вдасться росіянам оточити місто

Армії Російської федерації навряд чи вдасться оточити місто Покровськ у Донецькій області. Зокрема, в окупантів наразі не вистачить ресурсу.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, на сьогоднішньому етапі війни навряд чи йдеться про те, що окупанти прагнуть оточити Покровськ, прорвавшись з боку Дніпропетровської області.

"Потрібно розуміти, що завдання для противника не змінювалося - тобто вийти на лінію Покровськ-Костянтинівка-Часів Яр. Це завдання вони виконати не можуть. Тому вони пішли шляхом військово-політичного спрямування. Намагаються пройти вздовж траси, паралельно до траси, яка з’єднує Покровськ із Павлоградом, й вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області для того, щоб хоча б оголосити про те, що вони отримали якісь мінімальні успіхи", - розповів експерт.

Окупанти йдуть вздовж траси й таким чином серйозно впливають на військову інфраструктуру Сил оборони України, каже Грабський. Зокрема, удари армії РФ по дорозі серйозно ускладнюють переміщення резервів та матеріальних засобів для ЗСУ. Разом з тим, пояснює експерт, наразі це максимум, на який здатні окупанти - хоч і мають чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та техніці.

"Це результат нашої стійкої оборони, це результат тих бойових дій, які ведуть наші війська на цьому напрямку. Обстановка там дійсно дуже важка. Більша частина активних бойових зіткнень відбувається саме на Покровському напрямку. Але говорити про те, що найближчим часом вони зможуть оточити місто, не доводиться. Ми далекі від цього, й навряд чи це у них вийде", - сказав Грабський.

Нагадаємо, полковник у відставці британської армії Геміш де Бреттон-Гордон назвав вирішальний і ключовий фактор у війні. Якщо армія країни-агресорки не зможе повернути контроль над Курщиною до інавгурації президента США Дональда Трампа, то позиції "фюрера" Володимира Путіна значно ослабнуть.

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