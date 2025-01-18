Бої за Покровськ: росіяни наближаються до міста і кидають в бій додаткові резерви

Окупанти не зайшли до міста - ЗСУ тримають оборону.

На Покровському напрямку окупанти намагаються підтримувати темпи наступальних атак. Ворог наближається як до околиць, так і до самого міста.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Військові також повідомили про низку наступальних атак РФ на цій ділянці фронту.

За інформацією ОСУВ "Хортиця", наступ росіяни триває поблизу населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Удачне, Успенівка, Срібне, Дачне та Янтарне.

Запеклі бої відбуваються у населених пунктах Лисівка, Зелене, Шевченко, Котлине, Петропавлівка та Нововасилівка.

"Росіяни кидають у бій додаткові резерви. Попри втрати ворог зберігає темпи для захоплення Покровська. Наші воїни мужньо протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - йдеться у дописі.

У зведенні Генштабу 18 січня повідомляється, що на Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 79 штурмових дій агресора в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.

17 січня народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що окупанти зайшли до Покровська. Що відповіли військові - читайте у новині.

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