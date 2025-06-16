Бої за Покровськ: що зараз відбувається біля міста

Покровськ. / © ТСН.ua

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Армії РФ не вдається захопити Покровськ Донецької області. Окупанти намагаються обійти місто та цілодобово атакують його дронами різних типів та авіабомбами.

Про це повідомив військовий аналітик Іван Ступак в ефірі FREEДОМ.

Зараз внаслідок просідання фронту російські військові намагаються наступати на Донеччині за двома напрямками - у бік Покровська та Костянтинівки.

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“За останній місяць у російської армії там утворилися певні успіхи, що дозволяє їм імітувати два наступи одночасно - на Покровськ і на Костянтинівку. Це поки що те, що їм зараз вдається”, - наголошує Ступак.

Окупанти прагнуть рухатися у напрямку Новопавлівки Дніпропетровської області, що за майже за 40 км від Покровська.

“Туди відчайдушно прагнуть російські військові для того, щоб спробувати, найімовірніше, обійти Покровськ по великому колу із заходу, щоб узяти в напівоточення місто і змусити наших захисників його кинути”, - висловився експерт.

Тим часом у самому Покровську ситуація важка. У місті “прильоти” керованих авіаційних бомб, постійна присутність російських БпЛА як на оптоволокні, так і без оптоволокна.

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“Кількість просто неймовірна. Наші військові кажуть, 24 на 7, просто безперервне дзижчання”, - додав Ступак.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни рухаються вперед на Донеччині. Зокрема, біля Бурлацького та в Новополі, що у Волноваському районі.

Зауважимо, речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов заявив, що війська Російської Федерації намагаються взяти Костянтинівку Донецької області в кільце з трьох напрямків. Зараз там тривають запеклі бої.

Дата публікації 20:18, 13.06.25 Кількість переглядів 32 Наступ Росії в розпалі! Яка стратегічна ціль ворога? | Олександр Мусієнко